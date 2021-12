Troppi incidenti e morti, addio agli incroci a raso sulla 554 a Quartu

Gli incidenti sono stati già tanti, alcuni purtroppo mortali. La Ss 554 a Quartu, negli anni, si è rivelata quasi una trappola per alcuni automobilisti. E ora, nei chilometri quartesi, arriva un’importante svolta alla voce sicurezza: tutti gli incroci a raso, infatti, saranno eliminati. Il progetto è ambizioso ma i soldi in cassa ( ben 8,8 milioni di euro) ci sono già, grazie all’approvazione del bilancio triennale avvenuta ieri nell’aula di via Eligio Porcu. L’intervento è uno dei più corposi previsti alla voce “progetti strategici”. Gli operai entreranno in azione, probabilmente, già nel 2022.

E l’amministrazione comunale ha deciso di aprire il portafoglio anche per il risanamento igienico sanitario nel centro abitato, comprendente il riordino e la razionalizzazione della rete fognaria, con oltre un milione di euro derivante da fondi pluriennali vincolati, il rafforzamento della capienza del cimitero comunale, pari a 540mila euro di investimento e il risanamento della pineta del Poetto, pari a 300mila euro di investimento.