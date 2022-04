Furto di magliette griffate a Carbonia, coppia di ladri specializzati in arresto

Carbonia, in arresto coppia specializzata in furti di abbigliamento.

Nella giornata di ieri gli Agenti del Commissariato di Carbonia hanno tratto in arresto una coppia per furto aggravato e ricettazione. I poliziotti della Volante hanno sorpreso la coppia, lui 42enne e lei di 40 anni, con della merce non pagata sottratta da un negozio di abbigliamento del centro cittadino. I due, una volta bloccati, sono stati controllati e all’interno di una borsa appositamente schermata con fogli di alluminio per eludere i sistemi antitaccheggio, sono state rinvenute t-shirt griffate con ancora le placchette. All’interno dell’auto in loro possesso sono stati rinvenuti altri capi di abbigliamento di cui la coppia non è stata in grado di fornire alcuna giustificazione e per i quali sono in corso ulteriori accertamenti per stabilirne la provenienza.

Le tre magliette, del valore di oltre 200 euro, sono state restituite alla titolare del negozio, mentre i due ladri, al termine degli accertamenti, sono stati tratti in arresto per furto aggravato e ricettazione. Nella mattinata odierna si terrà l’udienza di convalida per direttissima.