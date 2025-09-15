Una realtà che evidenzia quanto sia difficile andare avanti per molte famiglie che, prese con i conti che non tornano o il lavoro che non si trova, chiedono sottovoce un aiuto al prossimo. E tra i tanti che si prodigano, anche i titolari di una famosa gastronomia di Pirri che, chiamati in causa pubblicamente per una polemica causata da una incomprensione con un cliente, hanno esposto questo particolare.

La gastronomia “ha deciso di dare l’invenduto al -50% e dopo le 15:00, cioè a fine servizio, viene regalato tutti i giorni per i bisognosi e credetemi sono veramente TANTI!!!” si legge.

Un gesto compiuto in silenzio ma che merita di essere ben condiviso per mettere in evidenza che anche nei momenti di difficoltà c’è sempre qualcuno che può tendere una mano d’aiuto.