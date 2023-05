Fuggito dalla Rsa di Capoterra e scomparso: Salvatore Lai avvistato in viale Trieste a Cagliari

Nuovo avvistamento per Salvatore Lai, il 54enne uscito dalla Gersia di Capoterra e mai più ritornato. Dopo quello di piazza Yenne del 15 maggio, Lai è stato individuato mercoledì 17 sera alle ore 22,30 a Cagliari in viale Trieste alla fermata del Ctm nei pressi dell’incrocio con via Pola.

“E’ stata prontamente avvertita la Prefettura dove si stanno effettuando le verifiche sulle immagini registrate dalle telecamere della zona e della vicina farmacia”, spiega Gianfranco Piscitelli dell’associazione Penelope Sardegna, da sempre in prima fila nelle ricerche delle persone scomparse in Sardegna, “l’autore della segnalazione ha notato la scritta NY sulla tuta e lo descrive identico alla foto del volantino diffuso per ricerche. Vagava nei pressi della fermata del bus ma non è salito a bordo, quando il mezzo è passato. È importante l’aiuto di tutti per rintracciare Salvatore perché potrebbe avere un calo per mancanza di medicinali ed avere pericolosi malori. Se lo avvistate non prendetelo di vista ed avvertite subito il 112 la Prefettura il 118 o Penelope Sardegna avvocato Piscitelli al numero 388.6311738”.

Salvatore Lai è alto circa 170 centimetri, pesa 76 chili, ha i capelli corti brizzolati, occhiali da vista. Al momento dell’allontanamento vestiva un giubbino tuta con scritta bianca evidente NY e non aveva con sé nessun effetto personale e nemmeno il cellulare. Ha bisogno di farmaci che dovrebbe assumere regolarmente. Ha certamente bisogno di aiuto e potrebbe aver cercato di raggiungere il suo precedente domicilio in viale della Resistenza a Cagliari. In caso di avvistamento o notizie della sua scomparsa avvertire immediatamente le forze dell’ordine (112-113-117 e 118) e la Prefettura di Cagliari facendo riferimento alla denuncia di scomparsa presentata ieri alla stazione dei carabinieri di Capoterra. Avvertire subito anche Penelope Sardegna nella persona del presidente Gianfranco Piscitelli al numero +393886311738, operativo h 24″.