Pula, quattro gattini chiusi in una busta e gettati nella spazzatura: salvati da due turisti

Pula – Chiusi dentro una busta e gettati dentro un cestino dell’immondizia: quattro gattini salvati da una coppia di turisti. Ennesimo atto di inciviltà e crudeltà nei confronti degli animali: questa volta sono dei teneri batuffoli felini ad aver rischiato di morire in una atroce maniera. Il fatto è accaduto ieri mattina: qualcuno ha deciso di sbarazzarsi di quattro piccoli gattini e, dopo averli rinchiusi in una busta di plastica, li ha abbandonati in uno dei cestini del giardinetto tra Viale Segni e Via XXIV Maggio, in pieno centro, condannandoli a morte certa.

Fortunatamente una coppia di turisti australiani, Adams e Luise, si è accorta dei miagolii e si è subito attivata per salvare i piccoli.

Grazie all’aiuto di alcuni cittadini, la coppia è riuscita a mettersi in contatto con il Comando di Polizia Locale di Pula che ha accolto i mici e prestato con amore le prime cure.

L’Amministrazione Comunale, il Comandante Enrico Madeddu e gli agenti hanno immediatamente fatto partire una gara di solidarietà per l’adozione tramite i social e whatsapp: tutti e quattro sono alla ricerca di una famiglia che possa donargli tutto l’amore di cui un essere vivente ha bisogno, chiunque volesse adottarli può contattare il Comando di Polizia Locale di Pula, dove verranno ospitati ancora per qualche giorno.