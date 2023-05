Dalla Sardegna soccorsi in Emilia Romagna: i morti sono 14 ed è ancora allerta maltempo, in migliaia senza casa

Dalla Sardegna un aiuto all’Emilia Romagna. La situazione è apocalittica: 14 morti, migliaia di evacuati, zone senza elettricità, interi paesi cancellati dalla furia dell’acqua e spiagge divorate. Oltre duemila gli interventi effettuati ma sono ancora tante le zone da raggiungere. Oggi è di nuovo allerta, con l’invito alla popolazione a restare chiusi in casa, naturalmente ai piani alti.

Questa notte è dunque partita alla volta dell’Emilia Romagna la colonna mobile regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna che sarà impegnata nell’emergenza. Dal comando di Cagliari arriverà nelle zone colpite una sezione operativa (Versione Mo. Crab. Sar 1) di un’unità di pronta mobilitazione con 9 soccorritori fluviali alluvionali, oltre agli automezzi dedicati a questa emergenza. La colonna mobile regionale con le sezioni operative dei comandi di Sassari Nuoro e Oristano si è imbarcata a Olbia in direzione Livorno dove oggi raggiungerà le zone colpite dal maltempo in aiuto alle squadre operative che da oltre 48 ore sono al lavoro con oltre 2000 interventi effettuati.

Intanto, per domani sono attesi nubifragi e piogge torrenziali sulla Sardegna, dove il maltempo e l’acqua imperverseranno in un clima autunnale per tutta la prossima settimana. Per precauzione, e per paura visto quello che sta succedendo, da nord a sud dell’isola, sono stati annullati moltissimi gli eventi, compresa la Cavalcata Sarda: non era mai successo.