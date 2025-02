Una storia terribile e delicatissima, che ha coinvolto due bimbi piccolissimi di 2 e 4 anni di Paola, in provincia di Cosenza. Dopo giorni di interviste e dichiarazioni che si sono susseguite da parte della nonna e della mamma dei bimbi, oggi è stato arrestato il compagno di quest’ultima, Giovanni Fiore. Le accuse sono pesantissime: maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi nei confronti dei due piccoli. L’uomo stava scontando i domiciliari per altro reato proprio nella casa della compagna. Tutto è partito qualche settimana fa, lo scorso 25 gennaio, quando uno dei bimbi è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza per varie fratture. Il 31, invece, è stato ricoverato il bimbo più piccolo con un’infiammazione ai testicoli, lesioni e contusioni. Inizialmente le indagini si erano concentrate sulla nonna e la madre dei bimbi, che hanno sempre fortemente smentito ogni accusa. Poi il lavoro degli inquirenti, svolto con delicatezza e discrezione, ha portato all’arresto di oggi.