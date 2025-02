Una tragedia accaduta a Piedimonte San Germano, frazione di Frosinone. Una donna di 46 anni è stata ritrovata senza vita in casa dalla sua bimba di sei anni. La piccola ha visto la madre a terra che non le rispondeva, è andata a scuola da sola. La maestra, vedendo arrivare la bimba senza la mamma, le ha chiesto il motivo. “Mia madre è caduta e non risponde”, ha spiegato la piccola. A quel punto, la maestra ha avvertito il marito della donna, operaio della Stellantis, che ha allarmato i carabinieri. Poi, la drammatica scoperta. Stando alle prime ricostruzioni, la 46enne avrebbe avuto un malore improvviso, battendo la testa a terra. Sul posto sono poi intervenuti anche gli operatori del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Le indagini sono ancora in corso ed è stata disposta l’autopsia.