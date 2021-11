Frane, allagamenti e strade chiuse al traffico: gli aggiornamenti da Cagliari e hinterland

Maltempo, ancora impraticabili numerose strade a Cagliari e hinterland. Ecco l’elenco aggiornato:

A Pirri via Italia è interdetta al traffico in ingresso da Monserrato.

Sempre a Pirri, si è verificato il crollo di parte di un muro di cinta di una casa disabitata, in via Lorenzo il Magnifico.

Circolazione rallentata in via San Bartolomeo a Cagliari per allagamenti all’altezza del bar Good.

SS 195 4 corsie a circolazione limitata in entrambe le direzioni dal km 15 al km 28.

A Quartu via Turati, angolo via della Musica transennato per allagamenti

A Sinnai via Roccheddas transennata a causa della presenza di un muro pericolante.

Sempre a Sinnai sulla SP 17 si è verificato un cedimento stradale al km 23,200.

A San Vito chiusa la SP 17 al km 29,500 per una frana in direzione Villasimius.