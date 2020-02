Cagliari, grave incidente tra viale Marconi e via Mercalli: un 26enne di Selargius in codice rosso. La dinamica è stata ricostruita dalla Polizia Locale. Una Alfa romeo 147 condotta da un 40enne residente in provincia di Nuoro, mentre percorreva viale Marconi diretto a Cagliari centro, ha svoltato a sinistra verso la via Mercalli scontrandosi con una moto Ktm condotta da un 26enne residente a Selargius. A causa dell’urto la moto e il conducente sono caduti a terra finendo nel marciapiede nel senso opposto di marcia.

Il conducente della moto è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso ma non in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.