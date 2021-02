Francesca, presidente di un’associazione di volontariato, a Radio Casteddu: “Seguiamo 50 famiglie, situazione critica”

Francesca Vacca di Monserrato, presidentessa dell’associazione “Insieme per un sorriso” ai microfoni di Radio Casteddu: “Seguiamo circa 50 famiglie, la situazione è molto critica. Hanno bisogno di beni di prima necessità, come la bombola e alimenti per l’infanzia, e aiutiamo anche chi non può uscire da casa e ci chiedono aiuto per i farmaci e per fare la spesa. La fascia d’età dei nostri assistiti va dai 30 ai 50 anni, ci troviamo in un momento in cui, secondo me, regna la povertà. Aiutiamo in prevalenza famiglie di Monserrato ma anche di Quartu Sant’Elena e di altri centri limitrofi. L’associazione è nata a luglio ma io sono da circa 10 anni che mi occupo di volontariato, sono anche stata vicepresidente del gruppo Caritas di Assemini. Ho molta esperienza, quindi, alle spalle e posso dire che stiamo vivendo una situazione per la quale non ci sono parole per definirla.

Da poco abbiamo aiutato un ragazzo e la moglie in attesa. Lui è un istruttore delle palestre e si è trovato in difficoltà. Abbiamo provveduto a dargli la culla e l’abbigliamento per il bambino che è nato. Vorremmo fare molto di più, ma attualmente non abbiamo una sede. Se qualcuno in questo momento ci volesse aiutare con un locale, ci darebbe un importante aiuto.

Questo è il numero di telefono al quale rivolgersi:3460416011″.

