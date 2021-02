Al via il piano di riqualificazione del verde a Selargius

Dalle parole ai fatti. Dopo l’annuncio di qualche mese fa, ha ufficialmente preso il via il piano di riqualificazione del verde cittadino. Si parte da via San Martino, dove questo pomeriggio gli operai hanno ultimato le piantumazioni e messo a dimora ventisette piante di hibiscus pronte a cambiare volto e a regalare un tocco di colore a una delle strade principali di Selargius; domani sarà la volta di piazza Maria Vergine Assunta. Ma in totale ci sono duecento nuovi alberi destinati ad abbellire piazze e strade cittadine, per un spesa complessiva pari a 130mila euro.

“Continuiamo a investire nel verde, convinti che si tratti di una scelta sicuramente vincente, perché oltre a valorizzare il nostro territorio contribuisce a migliorare la qualità della vita di ognuno di noi”, osserva il sindaco Gigi Concu. “Non è un caso che Selargius sia uno dei Comuni con il rapporto più alto tra numero di abitanti e metri quadri di verde intensivo, tra parchi e giardini, questo a conferma del percorso intrapreso dall’Amministrazione anni fa e che intendiamo portare avanti anche per il futuro”.

Nello specifico, gli interventi interesseranno: via Gallus, via Parigi, via della Resistenza, i parcheggi di via Vienna e quelli attorno al campo sportivo. E ancora: in via Manin, via Primo Maggio, piazza Martiri di Buggerru e Don Orione, via Roma, via Di Vittorio, via Grandi, via Trieste, via Vittorio Veneto e via Vespucci. “Per ogni area interessata abbiamo esaminato le criticità esistenti e individuato le soluzioni ottimali, in considerazione delle specie arboree già esistenti e della posizione delle stesse”, sottolinea il primo cittadino. “Contiamo di concludere le opere entro marzo, pandemia permettendo”.