Francesca Ghirra vince le primarie, è lei la candidata a sindaco del centrosinistra a Cagliari. Vince Francesca Ghirra, travolti Marzia Cilloccu e Matteo Lecis Cocco Ortu: la candidata a sindaco del centrosinistra a Cagliari sarà l’ex assessora all’Urbanistica. La più a sinistra tra i candidati sfiderà il più a destra, ovvero Paolo Truzzu di Fratelli d’Italia. Nella foto, la Ghirra durante le votazioni di oggi: sono stati circa cinquemila i cagliaritani che hanno scelto di spendere due euro per decidere chi sarà il successore di Massimo Zedda alla guida del centrosinistra cagliaritano. E a vincere è stata proprio la candidata politicamente più vicina al sindaco uscente. Addirittura con una percentuale vicina al 60 per cento.

Una bocciatura clamorosa invece per Marzia Cillocu, ex assessora al Turismo e al Commercio, ma soprattutto per il Pd che viene sconfitto dall’ala degli ex Sel: la corrente del partito di Fabrizio Rodin e Marco Espa (che stando ai rumors sosteneva apertamente la Cilloccu, emblematiche le dichiarazioni di Rita Polo che si è schierata in prima persona con la sconfitta Cilloccu) ha clamorosamente perso anche le primarie dopo il flop alle elezioni regionali. Vince una candidata del partito di Zedda, al palo i dem. Il Pd le ha politicamente perse due volte: non mettendo un nome forte per giocarsi la partita del sindaco, e dividendosi sulle scelte per le primarie. Il Pd non è neppure riuscito a esprimere un suo candidato ufficiale alle primarie, quasi rinunciando a concorrere a queste elezioni: l’unico era Matteo Lecis Cocco Ortu, però sostenuto più dall’ala giovane del partito che dai dirigenti. Fatale invece alla Cilloccu, come aveva pronosticato il sindaco Zedda, anche la dichiarazione che “una parte autorevole del Pd cagliaritano” la sosteneva. Facile intuire che nel Pd ora inizierà la resa dei conti: a uscire vincenti nel partito sono quelli che hanno sostenuto la Ghirra.

E infatti hanno vinto i ragazzi di sinistra, facendo volare Francesca Ghirra che ora sarà la candidata a sindaco di tutta la coalizione. Più forte anche degli accordi sotterranei e trasversali. Più forte anche della strana decisione di mettere un seggio delle primarie (come ha riportato oggi Sardinia Post) proprio nella residenza della Cilloccu. E invece la giravolta della Cilloccu, candidata due mesi fa alle regionali con Campo Progressista e poi uscita dal partito per sfidare alle primarie la Ghirra, si è rivelata un boomerang.

“Sono molto felice – commenta la neo candidata all’ANSA – oggi è stata una giornata di grande partecipazione democratica, abbiamo dimostrato che le primarie erano la strada giusta per individuare il candidato. Ancora una volta segniamo la differenza dal centrodestra che si fa imporre i propri candidati da Arcore e li ratifica con un’assemblea di soli maschi”.

A tarda sera il comunicato del segretario regionale del Pd Emanuele Cani: “Nell’esprimere grande soddisfazione per l’elevata partecipazione che ha caratterizzato le elezioni primarie per la scelta del candidato

sindaco di Cagliari, per la Coalizione di Centrosinistra, colgo l’occasione per complimentarmi con la vincitrice Francesca Ghirra. Partecipazione e risultato che dimostrano l’elevata passione e il

grande interesse che i cagliaritani hanno per la propria città. Allo stesso tempo, non posso che ringraziare per l’impegno e la passione politica dimostrata gli altri due partecipanti alle Primarie, Marzia

Cilloccu e Matteo Lecis Cocco Ortu. Un apprezzamento anche per il clima di rispetto e di correttezza che ha caratterizzato questo appuntamento politico elettorale. Ora l’attenzione di tutti noi deve

essere indirizzata all’appuntamento elettorale di giugno”.

