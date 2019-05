Francesca Ghirra, Paolo Truzzu, Angelo Cremone: a Cagliari è sfida fra tre candidati sindaci. Fuori il M5S che non presenta la lista per le comunali, si sfideranno i due leader di centrodestra e centrosinistra e Angelo Cremone, ambientalista a capo della lista Verdes per Cagliari Pulita.

Saranno sette le liste del centrosinistra: Futuro in Comune con Massimo Zedda-Donne con Francesca Ghirra, Sardegna in Comune con Massimo Zedda, Marzia Cilloccu per Cagliari, Campo Progressista Sardegna, Sinistra per Cagliari con Francesca Ghirra, Partito Democratico, Cagliari Città d’Europa (PsI, Upc, indipendentisti e civici). Undici invece le liste del centrodestra: Sardegna 20Venti, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Salvini Sardegna, Riformatori sardi, Sardegna forte, Popolari per Cagliari, Fortza Paris, Udc, Cagliari Civica, Psd’Az.

Con Francesca Ghirra tantissime donne in campo: la cantante Valentina Esu, la giornalista Giulia Clarkson, l’atleta Giulia Andreozzi, Mavi Comparetti e tante altre. Con Truzzu il centrodestra unito: in campo anche Enrica Anedda Endrich, avvocato molto stimato in città e figlia di Gianfranco Anedda, ex parlamentare di An. E tra gli altri l’ex consigliere uscente Pierluigi Mannino