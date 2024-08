Sestu, sorpreso a spacciare marijuana e coca: i carabinieri arrestano un pusher pregiudicato

È stato arrestato per detenzione e spaccio di droga una veccia conoscenza delle forze dell’ordine. Si tratta di Salvatore Piras, 57 anni, già arrestato qualche anno fa sempre per motivi legati alla droga. I carabinieri di Sestu, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, hanno notato l’uomo mentre stava passando alcuni involucri a un gruppo di persone. Dentro le palline c’era la droga: centoventi grammi di cocaina, più un altro etto di polvere bianca ritrovato nella casa del pusher, oltre a 488 grammi di marjuana in buste termosigillate, quaranta grammi di eroia, mezzo etto di hascisc e 670 euro in contanti, accanto a tre bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento. I tre acquirenti (un 47enne, un 49enne e un 31enne) ai quali è stato sequestrato lo stupefacente acquistato, sono stati segnalati alla prefettura di Cagliari. Tutta la droga, naturalmente, è stata sequestrata, stesso discorso vale per il denaro e i bilancini.