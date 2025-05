Brutto scontro fra auto e moto questo pomeriggio sulla 125 nei pressi di Castiadas.

Un turista in sella alla due ruote è stato trasportato in elisoccorso al Brotzu di Cagliari in codice rosso.

Ferito anche un altro uomo che era con lui. I carabinieri di San Vito e Castiadas si stanno occupando dei rilievi e delle indagini di rito.

Foto Elisoccorso Sardegna