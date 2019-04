Follia a Cagliari, spara dall’auto in corsa e posta il video su instagram: giovane in manette

L’arrestato, incensurato e 19enne di Cagliari é stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della direttissima di venerdì. Si instagram il video in cui viene ripreso un uomo da un’auto in movimento sparare un colpo a salve con la pistola, poi sequestrata, in direzione di alcuni edifici del centro del capoluogo