Serdiana divorata dalle fiamme: due elicotteri e due Canadair in azione che pescano l’acqua dal Margine Rosso. Il sindaco Maurizio Cuccu: “Sono intervenuti prontamente ma ancora non sono riusciti a domare l’incendio”.

La colonna di fumo è ben visibile da lontano, le fiamme avanzano inesorabilmente a causa del vento. Sono ore drammatiche queste per il territorio del Parteolla che combatte contro la piaga di questa lunga e calda estate: oggi è il turno delle montagne in loc. S’Arenasciu, l’incendio “sta prendendo una grossa fetta di vegetazione”.

Le operazioni di spegnimento sono in corso, si lavora senza tregua con la speranza di fermare presto il fronte del fuoco.