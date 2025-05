Nel pomeriggio odierno i Carabinieri del Radiomobile sono intervenuti presso l’ospedale “G. Brotzu” dove era stato segnalato un uomo in evidente stato di agitazione. Il trentatreenne, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, dopo essersi regolarmente registrato al triage ha tentato di forzare l’ingresso dell’area di emergenza, sostenendo di non riuscire più a sopportare il malessere accusato.

Il personale sanitario ha cercato di riportarlo alla calma invitandolo ad attendere il proprio turno; l’uomo, in risposta, ha inveito contro un’infermiera e ha sferrato un calcio a una barella in sosta, danneggiandola, per poi allontanarsi precipitosamente dai locali ospedalieri. I militari, giunti pochi minuti dopo, hanno avviato immediate ricerche lungo le vie adiacenti, che al momento non hanno consentito di rintracciarlo.

Sebbene l’infermiera aggredita abbia scelto, allo stato, di non presentare querela, l’uomo verrà denunciato all’Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio, danneggiamento aggravato e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha garantito il ripristino della sicurezza all’interno del Pronto Soccorso e la regolare prosecuzione delle attività sanitarie.