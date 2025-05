Un forte malcontento tra i lavoratori riguardo alla trattenuta sui buoni mensa, “tale prassi, a nostro avviso, risulta in contrasto con i diritti dei lavoratori e con le disposizioni contrattuali vigenti.

Ricordiamo, a tal proposito, che l’allora Direttore Generale, in risposta a nostre precedenti sollecitazioni, aveva chiaramente ribadito l’art 3 del regolamento laddove si riferisce al personale turnista, in cui hanno diritto ad usufruire della mensa, tutti i lavoratori turnisti svolgenti il turno antimeridiano e pomeridiano all’inizio o alla fine del turno. ( si allega documento).

Tale chiarimento aveva rappresentato un importante passo avanti nel riconoscimento di un diritto fondamentale per il personale. Nonostante ciò”, si legge nel documentodiffuso, “la trattenuta sui buoni mensa continua ad essere applicata indistintamente, creando una disparità di trattamento e un ingiustificato onere economico per molti dipendenti che, pur avendo maturato il diritto all’accesso alla mensa, si vedono sottrarre il valore del buono pasto”. Tra le richieste avanzate al nuovo commissario anche quella di “adottare le misure necessarie per ripristinare una corretta gestione dei buoni mensa, garantendo il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori”.