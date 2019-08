Flumini, lo spettacolo indecoroso delle auto parcheggiate lì da anni: hanno persino la targa

Siete mai stati in via Delle Baronie a Flumini di Quartu? Se capiterete da quelle parti, vi troverete di fronte a uno scenario davvero disgustoso. Il lato destro della strada è occupato dalle macchine parcheggiate. Sarebbe normale se non fosse che le auto sono tutte abbandonate da tanti anni, anche se ancora munite di targa.

Però, se vogliamo essere ottimisti, un ruolo lo hanno. Sono state trasformate in cassonetti per l’ immondezza e divenute a loro volta accoglienti tane per colonie di sorci “merdone”. I residenti della zona raccontano di aver segnalato molte volte il problema sia al Comune di Quartu che alla polizia municipale e ai carabinieri ma senza alcun risultato. E’ davvero assurdo che non si intervenga per la rimozione e non si contattino i proprietari ai quali si può facilmente risalire dal numero di targa.

Claudia Saba