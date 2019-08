La strana morte a Mulinu Becciu: giù dalla terrazza, addio a un ragazzo di 24 anni di Quartu. Proseguono le indagini dei carabinieri: incidente fatale, o gesto volontario? Restano i dubbi sulla tragedia di via Binaghi, a Cagliari. Il ragazzo era molto conosciuto e stimato, tantissimi gli amici che in queste ore lo piangono e lo ricordano con affetto.

Stando alle prime ricostruzioni del fatto effettuate dagli inquirenti, il ragazzo sarebbe stato da solo e sarebbe caduto dalla terrazza di un palazzo dove non abitava, e non si sa se conoscesse qualcuno. Sono stati avvisati i familiari, sotto choc per un dramma senza perchè. Anche i medici del 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente, ma hanno potuto solo constatare il decesso del povero ragazzo.