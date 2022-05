Fiumi di coca e ketamina venduta alla Cagliari bene, raffica di arresti: stroncato giro milionario

Più di tre chili di ketamina, arrivata da Germania, Olanda e Inghilterra direttamente dentro bottiglie di vino in Sardegna e spacciata, al dettaglio, a Cagliari. La droga dello sballo ha fruttato molto a una banda di spacciatori, finita in manette insieme ad altri tre gruppi di spacciatori specializzati nella vendita di eroina, coca, hascisc e metadone: due milioni di euro, la metà ottenuta solo con la ketamina. Le indagini sono partite nel 2018 e nelle ultime ore sono scattate le manette ai polsi di sette persone: altre nove sono finite ai domiciliari e ci sono anche venti denunciati. L’operazione antidroga è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale di Cagliari, con il supporto dei comandi dei carabinieri di Oristano, Matera, Siena, più i Cacciatori di Sardegna. Quattro bande che si erano spartite la vendita della droga, riuscendo a diventare un sicuro punto di riferimento per tutto l’hinterland cagliaritano.

Le indagini, coordinate dalla direzione distrettuale dell’Antimafia di Cagliari, hanno permesso di scoprire il fiorente traffico di droga e il suo arrivo. L’eroina è stata acquistata da un gruppo di nigeriani nella provincia di Cagliari, la marijuana e l’hascisc direttamente da piantagioni sarde, la ketamina e l’Mdma importate dalla Germania, dall’Olanda e dal Regno: proprio la ketamina è stata nascosta dentro bottiglie di vino con etichette di pregio, identiche alle originali, ma anche in flaconi di shampoo dei più blasonati marchi. Finiti sotto chiave 1,1 chili di eroina, 418 grammi di cocaina, 23,8 chili di hascisc, 2,3 chili di marijuana, e ben tre chili e ventisette grammi di ketamina 56 grammi di Mdma, 15 flaconi di metadone e 7230 euro.