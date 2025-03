Truffava anziani, conoscenti e amici con falsi contratti assicurativi e minacce spacciandosi per autorità. Un agente assicurativo nuorese di 38 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Nuoro, in esecuzione di un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Nuoro.

L’uomo è accusato di truffa aggravata, estorsione, sostituzione di persona e indebito utilizzo di mezzi di pagamento. Secondo le indagini, proponeva ai clienti di sottoscrivere polizze assicurative, trattenendo però i soldi senza inoltrare i contratti alle compagnie. Inoltre, individuava vittime con pendenze fiscali o legali, contattandole con numero oscurato e voce alterata per fingersi comandante della Guardia di Finanza, vice-prefetto o funzionario dell’Agenzia delle Entrate.

Con minacce come “Se non paghi subito, ci sarà una denuncia all’Agenzia delle Entrate” o “Rischi di subire un’ispezione”, convinceva le vittime a consegnargli denaro per risolvere falsi problemi burocratici. Il danno economico stimato ammonta a circa 100mila euro.

Oltre agli arresti domiciliari, il giudice ha disposto il divieto di esercitare attività professionali nel settore finanziario e assicurativo per 12 mesi. Durante le perquisizioni, la Guardia di Finanza ha rinvenuto nella sua abitazione circa 70 grammi di droga (cocaina, morfina e anfetamina) con materiali per il confezionamento, portando a un’ulteriore denuncia per detenzione ai fini di spaccio.