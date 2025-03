Cagliari, svolta “storica” in via Flavio Gioia: finalmente riparata la rete idrica che aveva distrutto il marciapiede. L’intervento dei tecnici Abbanoa è stato eseguito d’intesa con il Comune di Cagliari che ha curato la messa in sicurezza della facciata del condominio interessata dal pericolo di caduta di calcinacci

