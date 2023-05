Fine settimana con forti piogge in Sardegna, è allerta: annullati gli eventi all’aperto a Cagliari

Chi aspettava il fine settimana per andare al mare, fare una gita fuori porta o semplicemente per trascorrere qualche ora all’aria aperta, si metta l’anima in pace: da domani forti piogge, temporali e vento riporteranno un po’ tutta la Sardegna in un clima autunnale, con temperature sotto la media e raffiche di vento. In diverse città è stato scelto già dai giorni scorsi di annullare gli eventi previsti, organizzati all’aperto per dare il benvenuto all’estate. Questo pomeriggio anche a Cagliari è stata annullata la sagra del maialetto e della lumaca, fatti slittare al primo weekend di giugno sempre al parco di Terramaini.

La notizia peggiore però è un’altra: il maltempo resterà in agguato per tutto maggio, con piogge e perturbazioni. E l’estate che ci aspetta, secondo le prime previsioni dei meterologi, sarà calda più o meno come l’anno scorso ma piovosa.