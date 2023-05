Far West a Nuoro, si è costituito il pregiudicato che ha sparato a un agente: ecco chi è

Si è costituito il pregiudicato che questa mattina ha sparato a un poliziotto in pieno centro a Nuoro dopo essere sfuggito a un posto di blocco. Costantino Contena è una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine: nell’auto, una Mito blu che ha abbandonato prima di dileguarsi a piedi nei vicoli del quartiere San Pietro, sarebbe stata trovata droga, oltre al suo telefono cellulare.

Contena non si era fermato all’alt di una pattuglia che stava facendo controlli alla periferia della città verso l’uscita per la statale 131. Ne è nato un inseguimento tra le strade cittadine con le volanti che sono riuscite a intercettarla in via Brigata Sassari: l’uomo ha sparato e gli agenti hanno risposto al fuoco bucando le ruote dell’auto. L’autista è quindi fuggito a piedi: tutta la città è rimasta per ore presidiata dalle forze dell’ordine, mentre tutti i video delle telecamere di sorveglianza sono stati passati al setaccio.

L’auto era stata abbandonata tra il liceo classico Asproni e il Comune: per motivi di sicurezza, i ragazzi non hanno potuto fare ricreazione all’aperto.