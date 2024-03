Fiamme nel centro per migranti di Macomer, distrutti alcuni materassi: “La situazione è ingestibile”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

INCENDIO CPR MACOMER. SITUAZIONE INGESTIBILE SE NON SI CAMBIA NORMATIVA

Dichiarazione di Irene Testa garante regionale delle persone private della libertà della Sardegna

Da oltre due mesi ho scritto al Comitato prevenzione della Tortura Onu per chiedere una visita al cpr di Macomer. Al momento non ci sono state risposte. Stamattina ho avuto modo di parlare con il prefetto di Nuoro che sta gestendo la situazione per poter consentire agibilità abitativa ai trattenuti nel centro. La situazione esplosiva non è da imputarsi certamente alla gestione ma al decreto Cutro e al regolamento Lamorgese. Chi deve rimanere di fatto in condizioni detentive per 18 mesi senza poter svolgere nessun tipo di attività all’interno del centro e senza aver commesso alcun reato viene preso dalla disperazione e scoramento, situazioni che poi sfociano in gesti disperati. Purtroppo ogni eventuale ulteriore pressione e richiesta di repressione dei comportamenti più a rischio, in questo contesto, poco potranno fare verso le criticità se non si affronterà il problema alla radice.