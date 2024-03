A Cagliari spunta il ladro goloso: “Ha rubato un uovo di Pasqua da 4,2 chili”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ladri golosi, per così dire, a Cagliari. Nella centralissima piazza Gramsci un uomo ha rubato un uovo di Pasqua dal peso di 4,2 chili, posizionato all’ingresso di un negozio. Un gesto fulmineo, per quanto “pesante”, compiuto ieri sera. Sono gli stessi titolari del locale a darne notizia su Facebook: “Chiunque sia passato nel mese di Marzo davanti a Théophile, ha potuto notare le nostra uova giganti. Ci sono sempre piaciute, le acquistiamo ogni anno per l’allestimento e sono la gioia di grandi e piccini, e mai, in tantissimi anni era accaduta una cosa del genere. I bambini si fermano a toccarle, ci chiedono se sono vere, gli adulti, beh fanno lo stesso e scattano le foto”. Poi, però, ci sono i malviventi: “Qualcuno ha ben pensato di andarsene con 4,2 chili di cioccolato senza pagarlo. Non è il valore dell’uovo ad impoverire Théophile, è il valore del gesto ad impoverire tutti noi. Comunque sia, ci sono le telecamere, ma non spetta a noi giudicare”.

“Il cioccolato è una di quelle cose che rende il mondo un posto migliore, ci auguriamo che il nostro cioccolato renda anche te una persona migliore”. Il valore dell’uovo, stando a quanto spiegano dal negozio, “è di cento euro”.