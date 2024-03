Primo Eurospin a Monserrato quasi pronto, a Quartucciu casse e corsie dopo torri e villette: “Decine di posti di lavoro”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Quartucciu corre nella doppia direzione urbanistica e commerciale, Monserrato in quella sportiva e commerciale. Il risultato però non cambia. In una situazione dove alcuni progetti sparpagliati tra Cagliari e hinterland sono arenati o attendono una nuova spinta, nei due Comuni scalda già i motori Eurospin, pronto ad aprire due nuovi discount. Quello monserratino, in via dell’Argine, è quasi terminato: dentro ci sono gli operai che, stando ai bene informati, stanno facendo i collegamenti elettrici. Negli ultimi mesi, online, sono apparsi annunci di lavoro sin troppo chiari: “Si ricerca per supermercato addetti alle casse e al rifornimento scaffali”. Le candidature sono state così tante che, alla fine, gli annunci sono stati chiusi. Ma, come da accordi presi tra amministrazione e privato, la metà dei nuovi assunti dovranno essere residenti di Monserrato. Attorno al discount campi da padel, punto di ristorazione e altre aree verdi e sportive, tutto in un’area che è sempre stata abbandonata, a poca distanza dal viadotto della metropolitana.

Molto più vasto, e a buon punto, il progetto edilizio di Quartucciu. È stato firmato il contratto con l’azienda sarda Sacogen per tirare su torri e villette dietro Carrefour. Nel dettaglio, si tratta di un rione esclusivo: prati, giochi, due strade e 63 appartamenti in via delle Serre. Ruspe all’opera subito dopo Pasqua e lottizzazione pronta in quattro mesi: “Con la firma del contratto abbiamo anche consegnato i lavori, finalmente iniziamo”, spiega l’ingegnere Luigi Casu. “Per il discount stanno predisponendo il progetto, prima servono le opere di urbanizzazione. Dovrebbero essere ultimate ai primi di agosto, dopo il collaudo possono iniziare i lavori dell’Eurospin. Loro sono veloci, entro l’anno aprirà, sotto Natale. Non utilizzano costruzioni tradizionali ma prefabbricati”. E c’è la conferma, da unire ovviamente al market di Monserrato: “Sono posti che garantiscono di sicuro decine di posti di lavoro, subito dopo Pasqua avremo un nuovo incontro per organizzare al meglio il lavoro”.