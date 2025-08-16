Controlli straordinari dei carabinieri in occasione del Ferragosto. Il comando provinciale di Cagliari ha impiegato complessivamente 240 militari appartenenti a otto compagnie e 85 stazioni per garantire la sicurezza sul territorio nelle giornate del 14 e 15 agosto. Nel corso dei servizi sono stati effettuati 341 posti di controllo con l’identificazione di 1.034 persone e la verifica di 710 veicoli. Sono state elevate oltre 50 sanzioni per violazioni al codice della strada e denunciate cinque persone, tre per guida in stato di ebbrezza e due per guida senza patente o assicurazione. Gli equipaggi sono intervenuti anche su otto incidenti stradali, assicurando assistenza immediata agli utenti. Sul fronte della sicurezza urbana e commerciale, sono stati controllati 230 esercizi pubblici, con il supporto del Nas, riscontrando diverse irregolarità. In mare, le motovedette di Cagliari e Sant’Antioco e un’imbarcazione con militari subacquei hanno verificato decine di natanti per accertare il rispetto delle norme di navigazione. L’attività di prevenzione contro i reati predatori ha portato all’arresto di tre persone, tra cui un cittadino extracomunitario sorpreso mentre tentava di rubare un’auto, e alla denuncia di altri tre individui, fra cui un minore trovato con arnesi da scasso. Complessivamente, sono state gestite oltre 500 chiamate al 112 per richieste di intervento, assistenza e soccorso.

“È stato un Ferragosto intenso ma trascorso regolarmente anche grazie ai numerosi servizi messi in campo dall’Arma in coordinamento con le altre forze dell’ordine – ha commentato il comandante provinciale, generale di brigata Luigi Grasso –. Ringrazio i cittadini per le segnalazioni e i carabinieri che, in giorni di festa, hanno garantito sicurezza e vicinanza alla popolazione”.