Una tragica fatalità è accaduta oggi a Ferrandina, in provincia di Matera. Una quercia, colpita da un fulmine, è crollata su una vettura. Al suo interno, il 29enne Nicola Pipio e altri 3 suoi amici che stavano tornando dalla scampagnata di Ferragosto. Purtroppo, per Nicola non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Gli altri 3 ragazzi, invece, non avrebbero riportato gravi lesioni.

Due di loro sono trasportati all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera per accertamenti, mentre il terzo avrebbe rifiutato il trasferimento all’ospedale materano.

Stando a quanto ricostruito, i 4 ragazzi si trovavano a Fonnoni quando, a causa del maltempo che sta flagellando la Basilicata da diverse ore, hanno deciso di fermarsi e trovare riparo. Proprio in quel momento, il fulmine ha colpito il grosso albero, facendolo crollare sulla vettura dei ragazzi.

Foto del nostro partner QN