“Feriti e fratturati dopo che un’auto ci ha tagliato la strada in viale Marconi, cerchiamo testimoni”

Lui ha “una frattura alla clavicola”, lei è messa peggio: “Ho i reni pieni di ematomi, si è rotta la pleura del polmone destro e ho il fegato in condizioni gravi, probabilmente dovranno operarmi”. Gianluca Aresu, 23 anni, e la sua fidanzata Nicole Pitzalis, di venti, lanciano un appello in esclusiva su Casteddu Online. I due, stando al loro racconto, sono rimasti vittime di una manovra totalmente vietata compiuta da un’automobilista, sabato sera, verso le 23, in viale Marconi a Cagliari. “Io e la mia ragazza eravamo in sella a mo scooter, un T-Max. Abbiamo superato Is Pontis Paris, poi la caserma dei Vigili del fuoco. All’improvviso, un’automobile bianca è sbucata alla nostra sinistra e, dopo essere passata sulle due corsie che portano a Quartu, si è immessa nelle due corsie in direzione Cagliari, proprio mentre stavamo arrivando noi. Ho suonato per cercare di evitare l’impatto e sono finito fuori strada, andando a sbattere contro un muretto in pietra”, racconta Aresu. “Ho una frattura scomposta ad una clavicola e vari traumi alla schiena, cerco testimoni. Il padre della mia ragazza è andato dalla polizia Municipale per chiedere se ci sono novità”.

La sua ragazza è messa peggio: “Mi trovo al Brotzu, nel reparto di Chirurgia d’urgenza. La macchina bianca ci ha tagliato la strada, l’automobilista se n’è andato dopo essersi fermato e aver visto che mi ero rialzata”, racconta la giovane direttamente dal letto dell’ospedale, con varie ferite sul volto. La coppia cerca testimoni: “Chiunque abbia informazioni utili o fosse presente al momento in cui siamo usciti fuori strada chiami subito il +393496488855”.