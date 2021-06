Cagliari, è ufficiale: hotel e club house di lusso con ristorante e negozi al porto

L’ultimo scoglio? Era l’adeguamento tecnico funzionale per il piano regolatore del porto. All’interno di quelle carte, spedite al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, c’era anche il maxi progetto dell’Ati Marina di Porto Rotondo, insieme alla Marina di Monte Carlo e Dubai per cambiare totalmente volto all’ex stazione marittima di Cagliari. “C’è stato un silenzio-assenso, non abbiamo ricevuto nessuna obiezione e ora siamo pronti”, esordisce il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana.

E così, diventa praticamente realtà un nuovo hotel al porto con la piscina panoramica in cima a tre piani dove ci sarà, quasi, di tutto. Club house per clienti col portafoglio bello gonfio, ristorante e una Spa per quelli che, già qualche mesi fa, erano stati definiti dallo stesso Deiana “super ricchi che hanno le barche e quando arrivano e sbarcano devono dormire”. Valore dell’operazione? Venticinque milioni di euro. Già in cassaforte anche l’ok del Comune alla modifica delle altezze per la realizzazione dell’opera. Una svolta che, come spiega Massimo Deiana, risale “a poco più di un mese fa. Col silenzio-assenso del Consiglio superiore, infatti, non c’è più bisogno del passaggio in Regione”, e il riferimento è all’ok al piano regolatore del porto.