È iniziata questa mattina la lunga udienza per il processo che vede imputato Igor Sollai per l’omicidio della moglie Francesca Deidda. Come già previsto nelle scorse ore, Il pubblico ministero Marco Cocco ha chiesto la pena dell’ergastolo più un anno di isolamento diurno. Dopo una lunghissima requisitoria, in cui il pm ha ripercorso il rapporto fra i due coniugi fino al tragico epilogo, ha evidenziato ancora una volta come Sollai abbia tentato di sviare le indagini. Secondo Cocco devono essere assolutamente considerate tutte le aggravanti, ovvero morte del coniug per motivi futili e abietti, la crudeltà e soprattutto la premeditazione, elemento negato sin dal primo momento dall’imputato.