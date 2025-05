Profondo dolore per la scomparsa improvvisa del ragazzo molto noto in città, ricordato come gentile, educato.

Era studente universitario Luigi, lascia i genitori, le sorelle, il nipotino.

Tanti i commenti che in queste ore si susseguono sui social dedicati al nuovo angelo: “Vola in alto Luigi”.

Un altro ragazzo che va via troppo presto e che segna profondamente chi gli ha voluto e anche chi non lo conosceva di persona: “Una giovane vita quando ci lascia è un lutto per tutti” si legge tra i tanti messaggi dedicati al ragazzo.

