Fedez denunciato per l’aggressione a Cristiano Iovino

Periodo decisamente complicato per il rapper di Rozzano. Fedez è stato denunciato per l’aggressione al personal trainer Cristiano Iovino, balzato alla cronache per il famoso caffè che avrebbe preso con Ilary Blasi, come raccontato dalla stessa showgirl. Successivamente, Iovino però avrebbe smentito la versione della Blasi, affermando che non si era trattato di un semplice caffè. Iovino adesso è tornato agli onori della cronaca per un’aggressione subìta la notte tra il 21 e 22 aprile fra via via Marco Ulpio Traiano a Citylife e nella discoteca The Club di Largo La Foppa a Milano. Il personal trainer non ha voluto però sporgere denuncia, dicendo ai carabinieri intervenuti sul posto di stare bene. Il tutto sarebbe partito da una lite in discoteca tra Fedez e Iovino, a causa di apprezzamenti ritenuti pesanti nei riguardi di una ragazza bionda che era in compagnia del rapper, Ludovica Di Gresy. Alle 3.30 di notte avviene il pestaggio sotto casa di Iovino. I carabinieri chiamati dai vigilantes arrivano ma Iovino è già rientrato per medicarsi. Le due guardie giurate del complesso Parco Vittoria di via Traiano hanno riconosciuto Fedez: “Era insieme ad altre 8-9 persone e una ragazza bionda”. Dalle telecamere si vede che Fedez si avvicina a Iovino ma non riesce a colpirlo, cosa che faranno le altre persone che erano con lui, ultras del Milan. Ospite lo scorso weekend al Salone del Libro di Torino, il rapper ha negato ogni coinvolgimento nella vicenda dicendo chiaramente “Io non c’ero”, ma i filmati non sembrano lasciare molti dubbi, anche se- a detta di Fedez- “Non si vede niente, non è nemmeno una notizia”. Questa mattina, invece, la denuncia da parte dei carabinieri per rissa.