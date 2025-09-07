Serramanna, nella statale senza luci e con un ingombrante carico di balle di fieno sul rimorchio: “L’ho visto all’ultimo momento, per fortuna sono riuscito a frenare altrimenti non voglio pensare a cosa sarebbe potuto succedere”. La testimonianza è di un automobilista che ieri sera, verso le 20,30, all’improvviso, si è trovato un mezzo agricolo davanti che percorreva la ss 196, lungo il tratto che collega Samssi e Serramanna. “Era buio, non si vedeva, mi sono spaventato tantissimo, ho fatto scattare una foto a chi era in macchina con me. Il telefono ha reso l’immagine come se fosse all’imbrunire ma era già buio pesto”.

I precedenti: impossibile non pensare al terribile schianto lungo la ss 196 nel territorio di Villasor che costò, nel 2020, la vita a una giovanissima coppia. La ragazza era incinta, morirono tra le lamiere spezzando il loro sogno d’amore nel momento più bello della loro vita.

“Come si può viaggiare senza luci, senza alcun dispositivo in una strada percorsa da centinaia di automobilisti e motociclisti ogni giorno e ogni notte? Queste situazioni sono semplicemente inaccettabili” conclude chi, per fortuna, ha evitato lo schianto contro il rimorchio del mezzo agricolo.