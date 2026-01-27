Fass Shopping a Elmas, si apre a marzo: arrivano Ikea, Leroy Merlin, Maisons du Monde e la palestra Zero Gravity.

Caccia a centinaia di posti di lavoro nel nuovo mega polo commerciale che a apre a marzo di fianco all’aeroporto di Elmas. Si delinea il mosaico dei nuovi negozi top a due passi dal capoluogo sardo. Ecco tutte le novità.

Arriva la nuova mega Ikea, stavolta lo stabilimento vero con tutti i mobili, gli armadi, i letti che sino ad ora i sardi hanno potuto acquistare soltanto dalla Penisola. Ma oltre all’Ikea ci sono grandi novità: ecco Maison Du Monde, specializzata nell’ arredamento della casa con strutture all’a avanguardia che sbarca per la prima volta in Sardegna.

Ma soprattutto sbarca per la prima volta sull’Isola la palestra Zero Gravity, una novità assoluta per gli amanti del fitness: si tratta di una palestra specializzata in free style e allenamenti basati soprattutto su balzi e ed elastici. Una sorta di fitness spettacolare che a Roma sta spopolando e anche in altre città italiane che andrà a fare la concorrenza a tante altre palestre dell’hinterland cagliaritano.

In arrivo anche Burger King: il fast food sembra aver superato la corsa ad un posto nel Fass Shopping Center beffando in volata McDonald’s.

Oltre al Burger King ci saranno altri ristoranti. E poi Leroy Merlin, anche qui un big dell’arredamento della casa specializzato che andrà ad assorbire i lavoratori del Brico Center che ha chiuso invece a Santa Gilla.

Le altre novità saranno illustrate nelle prossime settimane ma è certo che in tanti, con il curriculum in mano, stanno cercando di ottenere un posto in quello che diventerà il più grande polo commerciale della Sardegna.