Masainas in lutto, addio alla donna che amava fotografare i fenicotteri: Francesca Piras, 48 anni. “È venuta a mancare a seguito di decesso improvviso”.

Sino al giorno dei funerali è stato proclamato il lutto cittadino, “in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della sua famiglia e della comunità masainese”.

La giovane donna si è sentita male in casa, la corsa al Policlinico di Monserrato purtroppo non ha evitato il tragico epilogo.

Il Sindaco Gian Luca Pittoni: “L’intera cittadinanza è rimasta scossa dalla prematura scomparsa della concittadina” Francesca era “conosciuta e benvoluta da tutti”.

In questi giorni è stata disposta l’esposizione a mezz’asta delle bandiere, poste nella Casa Comunale, in segno di lutto;

la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche organizzate dall’Amministrazione per la giornata di celebrazione dei funerali; ai titolari di attività commerciali ed ai pubblici esercenti di evitare, con cortese sollecitudine, di porre in essere comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino;

l’abbassamento delle serrande dall’inizio fino alla conclusione delle funzioni funerarie per i titolari di attività commerciali ed i pubblici esercizi, pur senza l’obbligo di sospensione dell’attività commerciale; sono vietate le attività ludiche e ricreative e tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso della cerimonia e con il decoro urbano.

Un paese in lutto, insomma, affranto per la giovane donna innamorata del suo paese.