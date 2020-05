Fase 2, Solinas: “Presto la riapertura delle spiagge in Sardegna”

La Regione studia la riapertura delle spiagge in Sardegna. L’annuncio oggi del presidente della giunta regionale Christian Solinas nel corso della tele conferenza stampa. “Stiamo aspettando le linee guida generalizzate per l’accesso alla spiaggia”, ha dichiarato il Governatore, “e per il momento restano interdette. Ma è allo studio un protocollo per la riapertura della spiaggia per capire chi dovrà fare i controlli sull’arenile e come saranno organizzate le modalità di accesso alla balneazione”.

Solinas ha precisato che i bambini “al di sotto di sei anni sono esonerati dalla mascherina”.