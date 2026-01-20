“La Regione deve garantire una risposta concreta e immediata ai gravi danni causati dal maltempo che ha colpito la Sardegna nei giorni scorsi”.

Lo dichiara Corrado Meloni, consigliere regionale Fratelli d’Italia, annunciando la presentazione di un emendamento alla legge finanziaria 2026 che prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro destinati agli interventi a favore dei territori colpiti dal ciclone Harry.

“Gli eccezionali eventi meteorologici hanno provocato danni ingenti alle infrastrutture pubbliche, alle abitazioni, alle imprese, alle aziende agricole e alle attività economiche, mettendo in seria difficoltà intere comunità. Non possiamo lasciare soli cittadini, imprese ed enti locali che stanno affrontando le conseguenze di queste calamità”, continua Meloni.

L’emendamento prevede l’allocazione delle risorse per finanziare il ripristino delle opere pubbliche, la messa in sicurezza del territorio e il sostegno diretto alle famiglie e alle imprese danneggiate.

“Si tratta di un primo intervento necessario e urgente che va nella direzione di garantire ristori, sicurezza e ripartenza. Auspico che l’emendamento possa trovare una unanime condivisione in Consiglio Regionale, perché di fronte a emergenze di questa portata è doveroso anteporre l’interesse della Sardegna e dei suoi cittadini a qualsiasi altra considerazione”, conclude Meloni.