Falsi sms ai clienti delle Poste a Cagliari: “Decine di casi, non cascateci”

Dagli sms con l’invito ai clienti del Banco di Sardegna a cedere le credenziali a quelli delle Poste, sempre falsi, il passo purtroppo è breve anche a Cagliari. A denunciare l’ennesimo tentativo di truffa via smartphone è l’Adiconsum: “Attenzione agli sms, torna la stagione delle truffe. Ci sono giunte decine di segnalazioni per una truffa analoga collegata a Poste. Come potete vedere dall’immagine del post l’autore del messaggio sembrerebbe autentico: PosteInfo. Attenzione però, l’apparenza inganna, ricordatevi che falsificare il mittente di un sms è operazione assai semplice. Seguire il link infatti è solo un modo per cercare di carpire le vostre credenziali e truffarvi”, avvisano dall’associazione che, da decenni, si occupa di tutelare e assistere i consumatori.

Il messaggio finale è breve ma chiaro: “Massima attenzione e diffondete la voce”.