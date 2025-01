Un uomo di circa 60 anni ha perso la vita investito da un veicolo in un tragico incidente avvenuto davanti al centro commerciale Terranova, alla periferia di Olbia. L’incidente si è verificato intorno alle 19 e, secondo le prime informazioni, il pedone è deceduto sul colpo.

Le cause esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, tra cui i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118, oltre a carabinieri e polizia stradale, per gestire la situazione e avviare le indagini.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.