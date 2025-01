Inaugurata oggi a Quartu la nuova sede dell’ANMIC (Ente nazionale di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità) di Quartu Sant’Elena. L’evento ha visto la partecipazione del presidente regionale dell’associazione, Fabrizio Rodin, e del sindaco di Quartu, Graziano Milia. Erano presenti, inoltre, l’assessore e la commissione alle Politiche Sociali del Comune, a sottolineare l’importanza di questo momento per la città e per l’intero territorio circostante.

“Lavoreremo in stretta collaborazione con il comune di Quartu e l’assessorato alle politiche sociali e a tutta l’amministrazione”, dice il presidente regionale Fabrizio Rodin. “Con questa apertura, l’ANMIC rafforza la sua presenza nel sud Sardegna, rispondendo a una domanda di assistenza sempre crescente da parte delle persone con disabilità. La capillarità è fondamentale per garantire un sostegno efficace e accessibile, specialmente a quelle persone che, per ragioni economiche, culturali o legate all’età, non possono usufruire delle opportunità digitali e rischiano di essere escluse.”

“Vorrei esprimere un ringraziamento all’ANMIC per aver scelto di aprire una sede a Quartu. Oggi possiamo parlare di due esigenze che si intrecciano: quella dell’associazione, un soggetto affidabile e riconosciuto a tutti i livelli che vuole dare un servizio puntuale a tutte le persone che ne hanno bisogno. L’altra esigenza è la nostra, ed è la necessità che anche i servizi alle persone, non solo i servizi alle imprese, conoscano il decentramento” ha dichiarato Milia. “Sono davvero tanti, infatti, i quartesi che chiedono aiuto all’Assessorato ai Servizi sociali, tra consulenze e informazioni, e il lavoro dell’ANMIC sarà per noi un sostegno importante, un contributo per garantire alla cittadinanza un servizio sempre migliore” ha concluso.

Fondata oltre 60 anni fa, l’ANMIC rappresenta un punto di riferimento essenziale per le persone con disabilità in Italia. Riconosciuta come ente morale dal Decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, l’associazione opera per tutelare i diritti dei cittadini con disabilità, promuoverne l’inclusione sociale e rappresentarli presso tutte le istituzioni. La sede provinciale di Cagliari, con i suoi 5.000 tesserati certificati e circa 20.000 assistiti ogni anno, è una delle realtà più attive e dinamiche dell’ANMIC in Sardegna.

“L’associazione è una realtà importante che amplia l’offerta dei servizi da dedicare ai portatori di disabilità, presenti in tutta l’area della Città Metropolitana. Sono certa che troverà nell’Amministrazione quartese sin d’ora massima collaborazione. Ad Maiora.” Ha dichiarato Rita Murgioni nella duplice veste di Presidente del Consiglio comunale e Consigliera Metropolitana con delega ai Servizi Sociali.



La nuova sede di Quartu Sant’Elena si inserisce in una rete di sportelli che include già Cagliari, Iglesias e, più recentemente, San Gavino. In un’epoca in cui la maggior parte delle procedure amministrative è stata interamente digitalizzata, il ruolo di un’associazione come l’ANMIC diventa cruciale per garantire che nessuno resti indietro.

Situata in un punto nevralgico della città, la sede, sarà aperta tutti i giorni della settimana e offrirà un’ampia gamma di servizi, tra cui:

Supporto nella presentazione di domande per il riconoscimento di invalidità civile, stato di handicap (Legge 104/92) e collocamento mirato.

Consulenze personalizzate per ottenere benefici come assegni ordinari, pensioni di inabilità e vecchiaia anticipata.

Orientamento e assistenza per accedere alle prestazioni erogate dall’INPS e dalla Regione Sardegna.

L’inaugurazione è stata un’occasione per illustrare i servizi offerti dall’ANMIC e per sottolineare il valore della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini nel promuovere una società più inclusiva.