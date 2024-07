Estate con cinema all’aperto e concerti set, Zedda: “Voglio la notte bianca a Cagliari”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cinema all’aperto nelle piazze e concerti nei parchi per animare l’estate in città. Coinvolti diversi rioni da San Michele al centro storico e fino a Giorgino e Sant’Elia. Col sindaco Zedda che sogna “la notte bianca a Cagliari”.

E’ stata presentata stamattina alla Mem la rassegna estiva diffusa “Si muove la città. Nove piazze per l’estate”. Il programma di spettacoli all’aperto che animerà l’estate cittadina dal primo giorno di agosto al 9 settembre. “Sono tutti artisti locali”, ha sottolineato l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe, “il clou sarà nelle giornate di Ferragosto”.

“Non c’era nessuna programmazione degli eventi estivi”, ha denunciato il sindaco Massimo Zedda, “siamo riusciti comunque a programmare una rassegna con poche decine di migliaia di euro. E alcuni artisti si sono messi a disposizione gratuitamente”. Il sindaco ha poi affondato il colpo nei confronti della precedente amministrazione: “Sono 5 i milioni di parte corrente non spesi, una non gestione del bilancio che è una vera e propria patologia del sistema. Ricordo che ci sono spazi in città come l’Auditorium il Teatro civico ancora chiusi. Per Cagliari”, ha concluso, “sogno la notte bianca”.