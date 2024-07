Auto in fiamme sulla 387, paura a San Nicolò Gerrei: automobilista scappa dalle lamiere all’ultimo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Intervento dei Vigili del fuoco nella mattina di oggi, per spegnere le fiamme di un’autovettura che sì trovava in transito sulla strada Statale 387 all’altezza del Km 48, territorio di San Nicolò Gerrei.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito dove gli operatori hanno delimitato l’area e con un’autopompa hanno spento le fiamme che avevano coinvolto il veicolo e messo in sicurezza la sede stradale.

Nessun danno per il conducente che ha lasciato in tempo l’abitacolo e chiamato i soccorsi.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza i Vigili del fuoco hanno provveduto ad effettuare gli accertamenti per stabilire le probabili cause possibilmente dovute ad un problema elettrico del veicolo.