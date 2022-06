Estate Cagliaritana al via, grande successo per la festa della birra: si balla con i dj di Supersound (VIDEO)

Estate Cagliaritana al via, grande successo per la festa della birra: si balla con i dj di Supersound. Grande pubblico anche questa sera per il primo grande evento in via Roma dopo il Covid, dj set e festa della birra col botto: guardate il VIDEO dei balli scatenati di ieri sera. L’organizzatore Fabio Fenu: “Abbiamo ricevuto molti pareri positivi da parte dei turisti, i complimenti di chi ha potuto degustare i prodotti tipici sardi, ma, soprattutto la grande festa nell’area palco con i dj dell’emittente regionale Radio Super Sound, in una via Roma gremita di gente sino alla mezzanotte. Tutti gli alti video li trovate sulle pagine social di radio super sound”. Appuntamento dunque anche in un lungo sabato notte, quello di oggi, pieno di giovani nel cuore di una via Roma che rinasce.