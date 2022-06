Pauroso schianto tra due auto sul litorale di Flumini: momenti di grande paura sulla litoranea (VIDEO)

Pauroso schianto tra due auto sul litorale di Flumini: entrambe sbalzate, momenti di grande paura sulla costa quartese. L’incidente è avvenuto oggi poco prima delle 16,30: per circostanze da chiarire, nei pressi del Bellavista e del Mai Tai, in uno dei punti piu’ pericolosi e trafficati della litoranea, lo scontro quasi frontale solo per miracolo non si è trasformato in tragedia. Come vedete nel video realizzato dal nostro lettore Alessio, l’impatti tra le due auto è stato molto violento. (Notizia in aggiornamento)