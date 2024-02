E’ andata deserta la gara per il noleggio degli elicotteri da utilizzare nella campagna antincendio per la Sardegna per il prossimo triennio. All’apertura delle buste, il 6 febbraio scorso, non è arrivata alcuna proposta da parte delle società che negli anni precedenti avevano vinto la gara e prestato il servizio.

La Regione pensa ora a un nuovo bando: troppo pericoloso restare senza elicotteri in un’estate che si preannuncia rovente, pare più di quella già rovente dello scorso anno.